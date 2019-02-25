Почти 20 детсадов и школ закрыты в Барнауле из-за коммунальной аварии

25.02.19 07:09

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько школ и более десятка детсадов пришлось закрыть в Барнауле (Алтайский край) из-за масштабной коммунальной аварии, сообщили в понедельник агенству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре мэрии города.

"Из-за аварии закрыты 12 дошкольных учреждений, шесть школ. Ещё семь школ работают по сокращённой программе, в девяти медучреждениях вода на пониженном давлении", - сказали в пресс-центре.