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25.02.19 07:30
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла
"Это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 80 км к востоку - юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.
В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.
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