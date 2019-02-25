Вулкан Карымский на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла

25.02.19 07:30

© РИА Новости. Евгений Нескромный

25 февраля. Interfax-Russia.ru - На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до трех км над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в понедельник днем по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 80 км к востоку - юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.