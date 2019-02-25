Дело завели на полицейского в Кургане после шумной вечеринки и драки

25.02.19 12:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника регионального УМВД России, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, в ночь на 23 февраля сотрудник полиции поссорился с соседями по подъезду. Причиной инцидента стал шум и громкая музыка, ночью раздававшаяся в квартире полицейского по ул.Краснодонская, 25А в Кургане. В ходе конфликта полицейский ударил 69-летнего мужчину, от чего тот упал с лестничного марша, ударившись головой о бетонные ступеньки. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение. В суд готовится ходатайство о его заключении под стражу.

В свою очередь, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Курганской области Елена Радаева сообщила агентству "Интерфакс-Урал", что по данному факту оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления МВД России по Курганской области проводится служебная проверка.