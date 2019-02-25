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25.02.19 12:04

Колонна пусковых установок "Ярс" перебазируется из-под Иваново в Подмосковье

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Для подготовки к параду 9 Мая на Красной площади в понедельник механизированная колонна пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" начала марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино, протяженность маршрута - более 400 км", - говорится в сообщении.

В ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета.

Личный состав и техника Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) принимают участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

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