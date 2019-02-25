Начальник колонии, где содержался Цеповяз, будет уволен сразу после отпуска

25.02.19 12:15

© РИА Новости. Александр Пирагис

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Начальник колонии № 3 в Амурской области, где содержался член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз, подполковник внутренней службы Александр Радьков будет снят с должности сразу после возвращения из отпуска, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном управлении ФСИН.

"Начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске с последующим увольнением", - сообщил собеседник агентства.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов по итогам проверки колонии № 3 сообщил, что ее начальник отстранен от должности. В УФСИН опровергли эту информацию, отметив, что он находится в отпуске без уточнений по кадровым решениям.

Проверка колонии была проведена с участием заместителя прокурора Амурской области Дмитрия Неговоры, прокурора области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дениса Козлова.