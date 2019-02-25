Неустойчивая погода с потеплением и похолоданием ожидается в Петербурге

25.02.19 12:34

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - В течение недели на территории Петербурга и Ленинградской области сохранится неустойчивая погода, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

"Только в середине недели погоду кратковременно будет определять барический гребень, в связи с чем осадки прекратятся, а температура воздуха понизится", - рассказал собеседник.

Проходящие через территорию Ленинградской области атмосферные фронты будут приносить осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер западных направлений 6-11 м/с, в отдельные дни в прибрежных районах ожидаются порывы до 15 м/с. Ночью 27 февраля ветер ослабеет до 2-5 м/с.

Температура воздуха в течение недели будет часто меняться от минус 2 до плюс 3 градусов. Только ночью в среду ожидается понижение до минус 9, но уже днем снова произойдет повышение до положительных значений.

Похолодание в тылу обширного циклона ожидается в пятницу, и продолжится оно в выходные дни. Температура воздуха понизится до 3-8 градусов ниже нуля, в отдельных районах области - до минус 10-13 градусов, днем воздух прогреется до минус 2-7.

Атмосферное давление в первой половине недели будет расти, во второй половине - понижаться. Очередное повышение атмосферного давления ожидается в пятницу. На дорогах местами сохранится гололедица.

В Петербурге во вторник пройдет мокрый снег, во второй половине недели морось, переходящая в пятницу в снег. Температура воздуха в течение первых дней недели будет плюсовая, со среды к пятнице понизится до минус 6-8 градусов.