Ущерб от природных катаклизмов в России достигает 90 млрд рублей в год

25.02.19 12:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Российская экономика теряет до 90 млрд рублей ежегодно из-за паводков, шквалистого ветра и других опасных природных явлений, при этом благодаря работе метеорологов ущерб удается сократить на 40 млрд, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"Выгоду от своей деятельности в год мы оцениваем около 40 млрд как минимум. Это что означает? Это от тех прогнозов, которые мы дали, и органы власти, и федеральные, и региональные, произведя некоторые действия, снизили ущерб на 40 млрд", - сказал М.Яковенко в программе "Поздняков" на НТВ, интервью размещено на официальном сайте телеканала.

"Можно сказать, что в принципе ущерб в России под 80-90 млрд в год как минимум", - добавил руководитель ведомства.

Вместе с тем он пояснил, что методики оценки ущерба еще требуется уточнить.

В пример он привел попавший в СМИ оползень на реке Бурея на Дальнем Востоке: русло реки в результате схода породы в конце прошлого года было перекрыто, в результате чего возникла угроза затопления окрестных населенных пунктов и угроза стабильной работы Бурейской ГЭС, которая, в том числе, обеспечивает энергией космодром "Восточный". Проблемы могли возникнуть и при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС и проектировании Нижне-Ниманской ГЭС. Благодаря расчетам гидрологов Росгидромета и работе по расчистке русла специалистов Минобороны ЧС удалось предотвратить.

"ЧС не случилось. Но если бы случилось, то как оценить стоимость трех ГЭС, потом отключение космодрома "Восточный" от электроэнергии, отключения электроэнергии в Хабаровском крае, Амурской области, - ущерб бы был уже, наверное, под двести миллиардов? Только от одного явления", - сказал М.Яковенко.