Евро опустился до 74 руб. впервые с 12 февраля

25.02.19 12:46

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, курс евро в моменте опускался до 74 руб./EUR1.

На 12:23 МСК курс евро составил 74,01 руб., что является минимальной отметкой с 12 февраля (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия), доллар к этому времени снизился до 65,19 руб./$1 (-19,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,44 копейки - до 69,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. Участники рынка рассчитывают на благоприятное разрешение американо-китайских торговых споров и отыгрывают возобновление роста цен на нефть.