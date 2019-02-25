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25.02.19 12:46
Евро опустился до 74 руб. впервые с 12 февраля
На 12:23 МСК курс евро составил 74,01 руб., что является минимальной отметкой с 12 февраля (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия), доллар к этому времени снизился до 65,19 руб./$1 (-19,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,44 копейки - до 69,16 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. Участники рынка рассчитывают на благоприятное разрешение американо-китайских торговых споров и отыгрывают возобновление роста цен на нефть.
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