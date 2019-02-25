Песков: Путину докладывают детали следствия по "делу Baring Vostok"

25.02.19 12:54

© РИА Новости. Илья Питалев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о письме Baring Vostok, в котором содержится просьба взять под личный контроль расследование в отношении руководителей фонда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне не известно, видел ли президент письмо, и как оно передавалось, но, по крайней мере, по опубликованному в СМИ письму, безусловно, мы будем докладывать президенту", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, видел ли президент письмо фонда, в котором содержалась просьба взять под личный контроль расследование дела в отношении руководителей .

Соответствующее письмо в понедельник было опубликовано на сайте фонда.

Вместе с тем, Д.Песков не стал строить догадки относительно того, возьмет ли президент под личный контроль это дело.

"Я не могу, не хотел бы здесь фантазировать. Очевидно, что это дело весьма резонансное, и, конечно, оно находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия. Что касается президента, то ему, конечно, докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями", - сказал пресс-секретарь президента.

Также пресс-секретарь главы государства сказал, что ему неизвестно, обсуждал ли Путин ситуацию, связанную с инвестиционным фондом Baring Vostok и банком "Восточный", с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

"Они (Путин и Набиуллина) находятся в постоянном телефонном контакте, также с министрами экономического блока. И при необходимости с Набиуллиной он может хоть ежедневно общаться по телефону", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам.

По его словам, "пока встреч не было в ближайшие дни".

На уточняющий вопрос, обсуждалось ли по телефону дело Майкла Калви и банка "Восточный", Д.Песков сказал: "Мне неизвестно об этом".

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Законность ареста самого американского бизнесмена Мосгорсуд проверит 28 апреля.

М.Калви, Вагану Абгаряну, Алексею Кордичеву, а также партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).