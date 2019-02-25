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25.02.19 13:05
"Победа" с 10 апреля начнет летать из Тюмени в Москву, с 25 мая - в Сочи
Вылеты будут выполняться ежедневно в 06:20 по местному времени.
Кроме того, с 25 мая авиакомпания планирует открыть рейсы из Тюмени в Сочи. Перелеты будут выполняться по средам и субботам, вылет в 21:40 по местному времени.
Как сообщили "Интерфаксу" в "Рощино", "Победа" прекратила выполнять рейсы из Тюмени в Москву в середине 2017 года. "Теперь у нас снова налаживаются контакты с авиакомпанией", - отметил представитель пресс-службы.
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