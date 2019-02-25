Мотострелки ЮВО в Ростовской области подняты по учебной тревоге

25.02.19 13:16

© РИА Новости. Александр Гальперин

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 1,5 тыс. военнослужащих 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа в Ростовской области принимают участие в двустороннем батальонном тактическом учении на полигоне Кадамовский, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа в Ростовской области, подняты по учебной тревоге в рамках начала двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой. На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку с воздуха окажут вертолеты армейской авиации Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35, Ми-8АМТШ "Терминатор".

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова все учения в соединениях и воинских частях, независимо от масштаба (ротные, батальонные и т.д.) проводятся по алгоритму проверок боевой готовности. Таким образом, мероприятия боевой готовности выполняет личный состав всего соединения или воинской части. В основе проведения двусторонних БТУ лежат приемы ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Кроме того, контроль за проведением двусторонних БТУ организован по средствам связи ЮВО, на местах оценку дадут представители штаба военного округа.

Двустороннее батальонное тактическое учение в мотострелковом полку 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО пройдет в период с 25 февраля по 1 марта.