Первую очередь "Тавриды" чистят от снега круглосуточно

25.02.19 13:21

Фото пресс-службы Минтранса Крыма

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Компания "ВАД" - генподрядчик строительства трассы "Таврида" в Крыму - использовал 150 тонн противогололедных материалов для обработки дороги за предпраздничные и праздничные дни, начиная с пятницы, 22 февраля, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в понедельник.

"Для уборки трассы была дополнительно выведена дорожная техника из-за осложнения погодных условий. Сейчас в очистке первой очереди "Тавриды" - участка протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя - задействованы 62 спецмашины. На дороге работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами. Работы по очистке полотна ведутся круглосуточно", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минтранса Крыма, в ближайшие дни ожидается возвращение плюсовых температур, однако ночные похолодания могут стать причиной образования гололеда на трассе. "Подрядчик строительства ведет мониторинг изменения погодных условий и готов оперативно выдвинуть людей и технику в случае внезапного ночного похолодания на любом из четырех этапов первой очереди строительства "Тавриды", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, движение по двум полосам трассы "Таврида" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи на востоке - открылось поэтапно в течение последних трех дней 2018 года.

Как известно, магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года. АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Кабмин РФ во второй половине декабря 2018 года распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.