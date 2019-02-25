Картину Бориса Щербакова нашли при ремонте павильона "Животноводство" на ВДНХ

25.02.19 13:23

Фото: twitter мэра Москвы Сергея Собянина

25 февраля. Interfax-Russia.ru - При подготовке к ремонту павильона №42 "Животноводство" на ВДНХ была найдена картина народного художника СССР Бориса Щербакова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Он был признанным мастером пейзажа. Вот и на этом холсте - река, пастбище и фермы вдали", - написал С.Собянин на своей странице в Twitter в понедельник.

Он рассказал, что сначала это полотно 4 на 5 метров украшало Центральный павильон ВДНХ.

"Но в 1960-х экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы. Эта работа - большая находка и часть истории ВДНХ. После реставрации займет там почетное место", - добавил мэр Москвы.