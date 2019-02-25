Челябинский губернатор потребовал остановить строительство ГОКа в Миассе

25.02.19 13:33

© РИА Новости. Александр Кондратюк

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал прекратить строительство железорудного ГОКа в Миассе.

"Надо понимать, что все подобные проекты таят в себе самые различные риски, но прежде всего - экологические. Поэтому я настаиваю на неукоснительном соблюдении инвестором законодательства и процедур. Есть разрешение на геологоразведку - ведите геологоразведку. Но сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен. И это недопустимо! Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ООО "Круглогорский ГОК" (Челябинск, входит в московскую ГК "Джей Ви Пи") планирует построить дробильно-сортировочную фабрику для переработки и обогащения железной руды в Миассе. Объем инвестиций в проект оценивается в 700 млн рублей, согласно проектной документации, срок его реализации - с 2018 по 2027 год.

Соглашение о взаимодействии при реализации проекта администрация Миасса подписала с инвестором еще 9 ноября 2018 года. Круглогорский ГОК получил земельный участок в районе горы Круглая по автодороге М5 "Урал", однако для строительства фабрики его необходимо перевести из сельхозкатегории в земли промышленного назначения. 18 февраля 2019 года в Миассе прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в генплан территории, и данный вопрос "был отклонен ввиду недостаточности предоставленной информации", сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Миасса. Дата новых слушаний пока не назначена.

В пресс-службе губернатора Челябинской области "Интерфаксу" ранее сообщали, что между правительством области и инициаторами проекта соглашения не заключались, но региональные власти оценивают этот проект как востребованный.