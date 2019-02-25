Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах в качестве эксперимента

25.02.19 13:57

© РИА Новости. Владимир Песня

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предлагает провести эксперимент с разрешением продажи пива на российских стадионах на нескольких матчах.

"Заходя на стадион, человек может выпить все, что угодно и сидеть потом пьяным, а можно зайти на стадион и культурно заказать что-то, так и бюджет болельщика останется на стадионе и в нашем футболе. Можно сделать это по ходу нескольких туров и оценить, как это будет выглядеть, и внедрить потом повсеместно", - сказал С.Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Дискуссия о продаже пива на российских стадионах активизировалась после ЧМ-2018.

В октябре 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что предложение о продаже алкоголя на российских стадионах обсуждается в правительстве. "Мы активно обсуждаем дальнейший ход событий... есть нормы, распространяющиеся на все алкогольные напитки, в том числе, на пиво", - сказала В.Скворцова.

"Основная цель всего правительства и гражданского общества в России - сохранить здоровье и жизнь россиян", - добавила министр.

Между тем председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил "Интерфаксу", что законопроект о продаже пива на стадионах может быть внесен в Госдуму, даже если Минздрав даст на него отрицательный отзыв.