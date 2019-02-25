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25.02.19 13:59
Более 9 тыс. жителей села в Дагестане остались без газа из-за аварии
"В результате резкого перепада температуры воздуха образовалась трещина на сварном шве подводящего надземного газопровода среднего давления диаметром 159 мм. Авария была локализована путем закрытия задвижки. В зону отключения газоснабжения попадает селение Первомайское", - говорится в сообщении министерства.
Восстановительные работы планируется завершить к 17:00 по Москве.
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