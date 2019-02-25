Путин поручил ЦБ разработать предложения по снижению комиссий за переводы

25.02.19 14:04

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий за перевод средств при безналичных расчетах, в том числе с использованием карт, следует из материалов сайта президента

Поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля. Предложения должны быть представлены к 30 апреля. К этому же сроку президент поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможным расчетам между юрлицами с использованием электронных платежных инструментов.

Как сообщалось, с просьбами по обеим темам участники форума обращались к В.Путину в ходе форума "Деловой России". Президент 6 февраля заявил, что комиссии для ритейлеров за банковский эквайринг высоки и станут предметом обсуждения. "В некоторых странах даже еще ниже - не 0,3%, а, по-моему, по отдельным "дебетовкам" - 0,2%, для кредитных - 0,3%. А у нас 3% в среднем - конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог, совершенно верно", - сказал В.Путин.

После заявления президента Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что информация от участников рынка эквайринга банковских карт прорабатывается, будут сформированы дополнительные предложения по стоимости этой банковской услуги.