Лесопожарный сезон в Сибири будет сложным из-за погоды

25.02.19 14:10

© РИА Новости. Павел Львов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты прогнозируют сложный сезон лесных пожаров в нынешнем году из-за резкого потепления в Сибири, сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Валентик, находящийся в Красноярском крае.

"Наблюдая ситуацию по Чите, в Бурятии, сегодня мы были в Хакасии, находимся в Красноярском крае, мы видим, что по толщине снежного покрова, по количеству сухой травы прошлогоднего периода, пожароопасный сезон будет достаточно сложным. Сегодня уже на территории Красноярского края и Хакасии установилась теплая солнечная погода, дневные температуры - до плюс 4-6 градусов, что не совсем характерно для этого времени", - сказал И.Валентик.

В поселке Шушенское Красноярского края он побывал на совместных сборах и воздушных тренировках специалистов Рослесхоза федеральной службы "Авиалесоохрана". По словам И.Валентика, в настоящее время в регионах проходят тренировки лесных пожарных, служба получает новое оборудование.

"Очень много новых элементов оборудования, которые мы сегодня посмотрел, новые спусковые устройства, новые типы парашютов, новая форма, в основном все - российского производства. Я думаю, что мы будем готовы отражать огненную стихию ", - отметил чиновник.

Также на встрече с руководством заповедников "Хакасский" и "Саяно-Шушенский" И.Валентик сообщил, что сейчас Минприроды России активно прорабатывает вопрос пожарного зонирования особо охраняемых природных территорий для более эффективной борьбы с лесными пожарами на сложных и удаленных участках.