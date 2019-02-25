Петербургские депутаты пожаловались в прокуратуру на "отписки" Беглова

25.02.19 14:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, недовольная содержанием ответов врио губернатора Александра Беглова на поступающие в его адрес обращения, просит прокуратуру провести проверку.

Как сообщила пресс-служба петербургского отделения "Справедливой России", с просьбой провести проверку на предмет нарушений в порядке работы с обращениями граждан в прокуратуру обратились Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров ("Справедливая Россия"), Максим Резник ("Партия роста") и Борис Вишневский ("Яблоко").

Парламентарии отмечают, что неоднократно обращались в адрес А.Беглова с запросами, где призывали его вмешаться в проблемные ситуации, чреватые негативными последствиями для Санкт-Петербурга и его жителей.

"С первого дня исполнения обязанностей губернатора Александр Беглов дает на письма депутатов шаблонные ответы за своей подписью: "рассмотрев ваше обращение, направляю вам информацию по указанному вопросу". В приложении к письму предлагается обезличенная информация без подписи", - подчеркивается в сообщении.

По мнению парламентариев, полученные от А.Беглова ответы за его подписью и приложения к ним не являются ответами по существу. Депутаты считают письма врио градоначальника противоречащими требованиям внутриведомственной инструкции по делопроизводству и ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан".

"В связи с этим авторы обращения просят прокуратуру Санкт-Петербурга провести проверку деятельности администрации губернатора Санкт-Петербурга на предмет соблюдения порядка организации обращений граждан и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений действующего законодательства", - отмечают парламентарии.

Как сообщалось, в конце октября, менее чем через месяц после назначения врио губернатора Санкт-Петербурга, А.Беглов, выступая на заседании городского парламента, попросил депутатов присылать ему поменьше запросов, чтобы он мог сосредоточиться на управлении городом.