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25.02.19 14:26

Липецкий облсовет расширил перечень льгот для многодетных семей

© РИА Новости. Виталий Аньков
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Поправки, расширяющие перечень льгот для многодетных семей, приняли по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова депутаты Липецкого облсовета на сессии в понедельник, передал корреспондент "Интерфакса".

Бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей теперь распространяется на весь календарный год, тогда как до этого таким правом они пользовались только на время учебы. На эти цели из областной казны дополнительно выделяются свыше 15 млн рублей.

Кроме того, депутаты расширили категория многодетных семей, которые могут получить единовременную денежную выплату в размере 900 тыс. рублей на приобретение транспорта. Эта мера поддержки действовала для тех, кто воспитывает десять и более детей, теперь же помощь из бюджета на покупку автомобиля предусмотрена семьям, имеющим не менее восьми детей.

В настоящее время в регионе 36 таких многодетных семей, и ежегодно их появляется в среднем по пять, отмечалось на сессии. В 2019 году на обеспечение их транспортом потребуется почти 32,5 млн рублей.

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