Горсуд Петербурга освободил националиста Дацика, осужденного за погромы в борделях

25.02.19 14:31

© РИА Новости. Анатолий Медведь

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор скандально известного националиста Вячеслава Дацика, получившего 3,5 года колонии за погромы в притонах, и освободил его от наказания в связи с отбытием срока.

"Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование В.Дацика по статьям 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (побои) за истечением сроков давности. В.Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания", - говорится в сообщении пресс-службы.

В.Дацик был осужден по трем уголовным статьям: о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. 19 марта 2018 года Василеостровский районный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2016 года В.Дацик пришел в квартиру дома по 11-й линии Васильевского острова, где атаковал девять человек, используя металлическую палку и угрожая насилием. Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. Также, по материалам дела, обвиняемый выбил дверь в одну из комнат, проник в нее и избил трех женщин. Аналогичные действия националист в тот же день совершил и в Петроградском районе.

Как сообщали СМИ, В.Дацик совершил погромы в притонах для занятий проституцией, где угрожал девушкам с пониженной социальной ответственностью, которых выгнал на улицу и с пинками голыми провёл до отдела полиции.