"Газпром" покидают зампреды Медведев и Голубев

25.02.19 14:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - "Газпром" покидают сразу два заместителя председателя правления - Валерий Голубев (курирует внутренний рынок) и Александр Медведев (внешний рынок), сообщает "Газпром"

"Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в Футбольном клубе "Зенит", - говорится в пресс-релизе "Газпрома".

"Валерий Голубев освобожден от должности заместителя председателя правления. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО "Газпром", - также сообщает компания.

Также компанию покидает начальник департамента добычи (307) Всеволод Черепанов. В.Черепанов продолжит работу на другой должности в группе "Газпром", пишет компания.

В этом году на Дне инвестора "Газпрома" (который проходит на этой неделе в Гонконге и Сингапуре) докладчиком по экспортной деятельности будет гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, тогда как в предыдущие годы на встречи с инвесторами ездил зампред правления Александр Медведев. На прошлой неделе А.Медведев был назначен президентом - генеральным директором футбольного клуба "Зенит" вместо Александра Дюкова.

В.Черепанов в этом году также не заявлен в составе докладчиков Дня инвестора "Газпрома" в Азии.