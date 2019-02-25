Мурманская область может увеличить объемы поставки живых морских ежей в Японию

25.02.19 14:43

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25 февраля. Interfax-Russia.ru - Мурманская область в 2019 году может увеличить объемы поставки живых морских ежей и охлажденной икры морских ежей в Японию, следует из сообщения Россельхознадзора.

Поставки в Японию живого морского ежа, добытого мурманскими промысловиками в Баренцевом море, начались в августе 2018 года. По итогам года в региональном управлении Россельхознадзора подсчитали, что всего в прошлом году было отправлено 4,4 тонны живого морского ежа и 9,8 тонн его икры.

При этом в прошлом году одно промысловое судно, специализирующееся на вылове живого морского ежа, прошло аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям законодательства Японии. В текущем году аттестацию успешно прошли еще два береговых предприятия в Мурманской области, которые занимаются выпуском живого ежа и охлажденной икры. Таким образом, объемы поставки деликатеса могут вырасти.

Кроме того, по данным Россельхознадзора, в 2018 году к перечню экспортируемой рыбной продукции добавилась кожа пикши, а также кожа, желудок и кость трески. Основными направлениями для экспорта остаются страны Евросоюза и Азии. Общий объем экспорта рыбной продукции составил более 190 тыс. тонн, что на 2,5% превышают показатели 2017 года.