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25.02.19 14:48

Мусоросжигательный завод могут установить на Новой Земле для предотвращения нашествия медведей

© РИА Новости. Вера Костамо
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Архангельской области планируют усилить систематизацию правил по утилизации отходов, которые образуются на архипелаге Новая Земля, где было зафиксировано нашествие белых медведей, сообщил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.

"Правительство Архангельской области рассматривает вопрос по покупке инсинератора и установке мусоросжигательного завода на Новой Земле", - сказал Л.Левит журналистам в понедельник.

По его словам, в целом контролировать ситуацию на архипелаге мешает сложная транспортная доступность, так как вылет на Новую Землю возможен не каждый день из-за погодных условий.

"Мы должны соблюдать баланс между сохранением природного разнообразия и обеспечением безопасности человека. Мы будем прислушиваться к рекомендациям экспертов", - подчеркнул Л.Левит.

Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9-19 февраля действовал режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей превышало 50 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

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