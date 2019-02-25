Склад с контрафактными сигаретами обнаружен в Твери

25.02.19 14:52

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Полицейские обнаружили в Твери склад с контрафактными табачными изделиями, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"В помещении на улице Коминтерна полицейские изъяли 117 тысяч 957 немаркированных пачек с табачными изделиями, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Кроме того, часть изъятого контрафакта была оклеена акцизными марками, вызывающими сомнения в подлинности. По данным оперативников, сигареты предназначались для продажи. Предполагаемая выручка от реализации контрафакта могла составить более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Также на месте изъяты электронные базы бухгалтерского учета и другая документация, подтверждающая факты незаконной реализации поддельных сигарет на сумму более 5,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", а также ч.4 ст.327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Установлено, что к реализации контрафакта причастен уроженец ближнего зарубежья. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.