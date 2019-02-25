Две с половиной нормы осадков выпало в феврале в Ижевске

25.02.19 14:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Уходящий февраль стал самым снежным месяцем зимы в Ижевске, снег ожидается и на текущей неделе, сообщила представитель Гидрометцентра Удмуртии Алла Шумихина.

"В Ижевске за еще неполный месяц выпало уже две с половиной нормы осадков. В предыдущие зимние месяцы количество выпавшего снега было в основном незначительно", - написала А.Шумихина на своей странице в соцсети в понедельник.

При этом она отметила, что высота снежного покрова большую часть февраля была ниже нормы и превысила ее только к концу месяца.

А.Шумихина добавила, что из-за влияния обширного циклона текущая неделя также ожидается снежной. "В начале недели снег будет в основном небольшой, в конце рабочей недели ожидается усиление интенсивности снегопадов", - сообщила она.

"Кстати, согласно климату, февраль - месяц с самым наименьшим количеством осадков, как за зиму, так и за год", - отметила А.Шумихина.

Власти Ижевска 23 февраля ввели в городе режим повышенной готовности из-за аномальных снегопадов.