Детям-сиротам выдадут 700 квартир в 2019 г. на Ставрополье

25.02.19 15:00

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Финансирование программы по покупке жилья для детей-сирот в Ставропольском крае на текущий год увеличено в 1,5 раза, до 600 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

"Общий объем финансирования программы за счет средств федерального и краевого бюджетов составит в этом году 600 миллионов рублей. За счет этих средств до конца года планируется приобрести для детей-сирот около 700 квартир", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в 2020 году финансирование программы вновь будет увеличено - до 1 млрд рублей.