Путин призвал Минпромторг РФ поддержать автомобили на газомоторном топливе

25.02.19 15:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым призвал Минпромторг активнее поддерживать автотехнику на газомоторном топливе.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Д.Мантуров отметил, что сегмент газомоторной техники продолжает развиваться. "Также развивается газомоторка. Те задачи, которые вы нам ставили - мы ежегодно наращиваем объёмы поддержки...", - сказал он.

"Можно было бы быстрее", - ответил В.Путин.

"Владимир Владимирович, мы здесь в унисон с "Газпромом" действуем по мере развития газовой инфраструктуры по заправочным станциям. В этих регионах больше активность с точки зрения поддержки по муниципальным закупкам, и коммерческий транспорт сейчас тоже активно переходит на газомоторное топливо. Это и выгоднее, и экономичнее, если брать жизненный цикл в целом", - сказал Д.Мантуров.

По его словам, в автомобилестроении "впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос - почти 1,9 млн автомобилей, и 1 млн 752 автомобиля произведено нашими предприятиями". "Соответственно, рост производства - 14%, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12%", - отметил министр, добавив, что безусловными лидерами являются автомобили Lada. "Из десяти продаваемых автомобилей Lada Vesta - наиболее востребованная, а также Lada Granta. И коллеги по международным, иностранным брендам продолжают также активно осваивать наш рынок", - сказал он.

"Hyundai, Volkswagen...", - ответил В.Путин.

"Да, но это автомобили, произведённые в России: 85% объёма рынка составляют автомобили, произведённые у нас, внутри страны", - привел данные министр.