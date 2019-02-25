Список банков для выдачи льготных кредитов МСП расширен почти в пять раз

25.02.19 15:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ отобрало 70 банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 8,5%, говорится в сообщении министерства.

"Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков. Как вы видите, перечень существенно расширен по сравнению с программой прошлого года. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В этом году в программе участвуют не только 10 системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные банки, представляющие 29 регионов страны. Все они имеют опыт кредитования МСП", - приводится в сообщении комментарий министра Максима Орешкина.

В министерстве пояснили, что расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря чему некрупные региональные банки смогли принять участие в программе.

Министр напомнил, что в рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в декабре 2018 года правительством РФ была утверждена программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года.

По данной программе предприниматели смогут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5%. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.

Кредит под 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия - не менее 10%.

М.Орешкин также сообщил, что в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства до 15 февраля было заключено более 570 соглашений о реализации региональных проектов, а также соглашения по финансовому обеспечению реализации мероприятий нацпроекта.

"Теперь за счет привлеченных субсидий из федерального бюджета регионы смогут приступить к реализации таких мероприятий, как создание центров "Мой бизнес", оказание финансовой поддержки через систему гарантийных и микрофинансовых организаций, оказывать различные обучающие и информационные услуги, а также комплексную поддержку экспортерам", - пояснил министр.