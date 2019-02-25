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25.02.19 15:42
Правительство передало объединение "Массандра" в собственность Крыма
"Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 22 февраля 2019 года и размещенном на официальном портале правовой информации.
"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит до 10 млн бутылок вина в год.
Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.
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