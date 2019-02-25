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25.02.19 15:50
Путин поручил смягчить схему налогообложения при продаже жилья
Поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.
Оно предусматривает "сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика".
Действующее налоговое законодательство освобождает продавца жилья от уплаты НДФЛ, если он владел квартирой больше пяти лет.
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