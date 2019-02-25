Путин поручил смягчить схему налогообложения при продаже жилья

25.02.19 15:50

© РИА Новости. Нина Зотина

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, которое находится в собственности более трех лет, следует из документа, опубликованного на сайте главы государства.

Поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.

Оно предусматривает "сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика".

Действующее налоговое законодательство освобождает продавца жилья от уплаты НДФЛ, если он владел квартирой больше пяти лет.