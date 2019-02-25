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25.02.19 16:01

Правительственная комиссия одобрила индексацию пенсий в РФ сверх прожиточного минимума

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
25 февраля. Interfax-Russia.ru - Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в пенсионное законодательство, подготовленные по следам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - согласно документу, пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

"В целях осуществления социальной доплаты к пенсии законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ в понедельник. "Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума", - отмечается в сообщении.

Документ также предусматривает осуществление с 1 января 2019 года доплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за действующего механизма расчета пенсий.

В настоящее время, в соответствии с законодательством РФ, если пенсия установлена ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, то государство доплачивает до этого уровня. Как объясняли в социальном блоке правительства, в результате этого механизма расчетов обещанную индексацию пенсий с 1 января этого года ощутили не все пенсионеры.

Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Также было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов 20 февраля заявлял, что реализация этого поручения президента обойдется бюджету РФ в 15-20 млрд рублей в 2019 году и порядка 150-160 млрд рублей за шестилетний период.

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