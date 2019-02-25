|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.02.19 16:14
Калининградский губернатор запустил флешмоб против поджогов сухой травы, в которой могут спать зайчата
"Предлагаю начать флешмоб с тегом "небудизайца", серьёзная тема, на которую стоит обратить внимание. Не жгите сухую траву! Ещё спят первые зайчата. Поделись, чтобы все узнали!", - написал А.Алиханов на своей странице в одной из соцсетей.
К этой записи глава региона добавил фотографии горящей травы и зайчат, спящих в траве.
По информации регионального МЧС в Калининградской области участились случаи поджога сухой травы. За минувшие сутки было зафиксировано 48 таких возгораний. В ликвидации возгораний участвовали 199 человек личного состава пожарно-спасательных частей ведомства и 48 единиц техники.
|
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket