Калининградский губернатор запустил флешмоб против поджогов сухой травы, в которой могут спать зайчата

25.02.19 16:14

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запустил в соцсети флешмоб против несанкционированного пала сухой травы и ради спасения зайчат.

"Предлагаю начать флешмоб с тегом "небудизайца", серьёзная тема, на которую стоит обратить внимание. Не жгите сухую траву! Ещё спят первые зайчата. Поделись, чтобы все узнали!", - написал А.Алиханов на своей странице в одной из соцсетей.

К этой записи глава региона добавил фотографии горящей травы и зайчат, спящих в траве.

По информации регионального МЧС в Калининградской области участились случаи поджога сухой травы. За минувшие сутки было зафиксировано 48 таких возгораний. В ликвидации возгораний участвовали 199 человек личного состава пожарно-спасательных частей ведомства и 48 единиц техники.