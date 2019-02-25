Еще одно уголовное дело из-за газовых долгов возбудили в отношении коммунальной компании Челябинской области

25.02.19 16:33

© РИА Новости. Виталий Безруких

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственная часть отдела полиции Еманжелинска Челябинской области возбудила еще одно уголовное дело по факту многомиллионной задолженности за поставленный газ компанией, обеспечивающей теплоснабжение города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

"Установлено, что с мая 2018 по январь 2019 годов руководство не выполняло обязательства по договору поставки газа, что повлекло образование задолженности и создало угрозу введения ограничения подачи газа на котельные города", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, собираемость платежей от населения за услуги теплоснабжения за этот период составляет более 90%.

"Однако полученные средства руководство использовало на иные цели, на счетах предприятия они отсутствуют", - уточняет пресс-служба.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовно дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование поставлено в прокуратуре города на контроль.