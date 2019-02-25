Свыше 100 населенных пунктов Прикамья могут быть подтоплены при наихудшем сценарии паводка

25.02.19 16:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Наихудшее развитие паводковой ситуации весной может привести к подтоплению 110 населенных пунктов Пермского края, сообщил губернатор региона Максим Решетников в понедельник в ходе заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Снега в этом году выпало достаточно много (...) В зоне возможного затопления в период весеннего половодья расположены 110 населенных пунктов в 36 территориях края", - сказал М.Решетников.

В связи с этим глава региона поручил профильным ведомствам до 25 марта предоставить окончательный прогноз и перечень населенных пунктов, которые будут находиться в зоне риска возможного подтопления.

По предварительным прогнозам синоптиков, которые приводятся в материалах пресс-службы администрации правительства и главы региона, из-за значительных февральских осадков ожидается достаточно высокий уровень подъема воды.

На характер паводка может повлиять осеннее увлажнение почвы, которое по состоянию на 10 февраля превышало норму на 10-50%. Кроме того, на развитие паводковой ситуации может оказать влияние и толщина льда на реках, несмотря на то, что показатели в этом случае зафиксированы в пределах нормы.

В текущем году планируется построить, реконструировать и отремонтировать ряд гидротехнических сооружений в Кудымкаре, Суксунском, Уинском и Кудымкарском районах. Также намечена реконструкция участка защитной дамбы в городе Кунгуре.

Объем финансирования противопаводковых мероприятий запланирован на уровне прошлого года и составляет 184 млн рублей.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета запланированы ледорезные работы на затороопасных участках рек Тулва и Усьва.