Газопровод-отвод от проекта "Сахалин-2" будет построен для газификации Долинского района острова

25.02.19 17:31

© РИА Новости. Михаил Фомичев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект газификации Долинского района Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках программы в Долинском районе будут построены магистральный газопровод-отвод, газораспределительная станция (ГРС) и распределительный газопровод.

Газопровод-отвод длиной 798 метров будет транспортировать газ от магистрального газопровода проекта "Сахалин-2" до газораспределительной станции, после снижения давления в которой до 1,2 МПа газ будет подаваться в распределительный газопровод. Максимальная производительность газопровода-отвода и ГРС - 33,48 тыс. кубометров в час.

Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что на строительство объектов по подготовленному "Газпромом" (MOEX: GAZP) проекту уйдет 1,5 года. Параллельно с этим в регионе будут строиться межпоселковые газораспределительные сети.

По данным администрации района, на 1 января 2018 года в Долинском районе жило около 25 тыс. человек. В 2019-2021 годах прогнозируется увеличение численности населения.

Как сообщалось, в газификацию Сахалинской области в2019 году будет вложено около 4 млрд рублей. В конце 2018 года уровень газификации региона составлял немногим более 13%.

В 2020 году завершится пятилетняя программа газификации региона, и уже началась подготовка проекта следующей пятилетней программы, которая будет предусматривать газификацию к 2026 году всех районов восточного побережья Сахалина. После 2025 года планируется завершить газификацию западного побережья острова.