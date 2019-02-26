Магаданская область возьмет в лизинг 2 самолета для перевозок внутри региона

26.02.19 06:06

© РИА Новости. Антон Денисов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Созданное в конце 2018 года для авиаперевозок внутри Магаданской области ОГУП "Авиация Колымы" объявило электронный аукцион на оказание услуг лизинга двух самолетов, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Начальная (максимальная) цена контракта - 330,594 млн рублей. Источник финансирования - субсидия из бюджета Магаданской области.

Предприятие планирует взять в лизинг два пассажирских самолета (вместительностью не менее 9 кресел, с мощность двигателя - не менее 1,1 тыс. лошадиных сил) на 7 лет. Самолеты необходимо поставить заказчику до 15 апреля 2019 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 марта, аукцион состоится 15 марта.

ОГУП "Авиация Колымы" было создано в конце декабря 2018 года. Из постановления правительства Магаданской области следует, что предприятие будет организовывать транспортное обслуживание населения, осуществлять внутренние местные воздушные перевозки, а также приобретать и использовать авиатехнику.