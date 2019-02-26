Жители Курильских островов ощутили трехбалльное землетрясение

26.02.19 06:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Сейсмическое событие произошло во вторник рано утром по местному времени на глубине 93 км. Его эпицентр находился в 39 км юго-восточнее острова Итуруп", - сказал представитель сейсмостанции.

По данным геофизика, жители села Горячие Ключи, расположенного на острове Итуруп, и села Малокурильское, что на Шикотане, ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.