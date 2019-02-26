Вулкан Карымский на Камчатке выбросил второй столб пепла за сутки

26.02.19 06:18

© РИА Новости. Евгений Нескромный

26 февраля. Interfax-Russia.ru - На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 1,5 км над уровнем моря, сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 75 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.