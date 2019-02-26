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26.02.19 06:18
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил второй столб пепла за сутки
"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Согласно спутниковым данным, шлейф пепла протянулся примерно на 75 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
KVERT установил для этого вулкана повышенный - оранжевый цветовой код опасности для авиации.
В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.
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