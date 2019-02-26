Экс-губернатор Хорошавин вновь пожаловался в суде на плохое самочувствие

26.02.19 06:23

© РИА Новости. Илья Питалев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Сахалинский областной суд во вторник продолжил рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

В начале заседания адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова поинтересовалась у него состоянием здоровья, он сообщил, что утром давление было 160/110, принял лекарства, но чувствует себя "как и вчера, неважно". На вопрос защитника - может ли он участвовать в процессе, ответил - нет.

Адвокат спросила у присутствующего на заседании фельдшера СИЗО, знает ли та диагноз А.Хорошавина, на что получила ответ, что у него гипертоническая болезнь третьей степени. Фельдшер также сообщила, что подсудимому оказывается назначенное лечение.

Адвокат напомнила, что в 2017 году А.Хорошавин проходил обследование и лечение в сосудистом центре областной больницы, врачи тогда назначили ему лечение и рекомендовали через каждые полгода проходить обследование и корректировать лечение. Но с тех пор обследование экс-губернатор не проходил, лечение не корректировалось. Итогом, по мнению адвоката, стало то, что последние полгода у ее подзащитного стабильно держится высокое давление, он постоянно жалуется на загрудинные боли, что "может привести к необратимым последствиям".

Судья Юлия Терлецкая сказала, что судейская коллегия запросит в СИЗО информацию - планируется ли дополнительное медобследование А.Хорошавина и когда.

После этого адвокат О.Артюхова заявила ходатайство об исследовании 10 дисков с информацией детализации телефонных соединений А.Хорошавина, когда он был губернатором, его бывших подчиненных и трех бизнесменов. Эти диски в уголовном деле судом первой инстанции, по словам адвоката, не исследовались. Судейская коллегия удовлетворила это ходатайство. Адвокат приступила к разбору телефонных соединений.