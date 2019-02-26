Российские ученые исследуют запасы рыбы в районе Курил и Камчатки

26.02.19 06:31

© РИА Новости. Сергей Красноухов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Научно-исследовательское судно "Дмитрий Песков" отправилось в экспедицию по исследованию биоресурсов в районе Северных Курильских островов и в водах западной Камчатки, сообщила пресс-служба ТИНРО-центра.

По итогам экспедиции ученые соберут информацию о состоянии запасов и распределении таких востребованных объектов рыболовства как камбала, треска, минтай, терпуг, палтус, морские окуни и кальмар.

В течение месяца специалисты выполнят примерно 100 траловых станций, в ходе которых соберут данные о видовом составе, возрасте гидробионтов и затем рассчитают их численность.

Далее судно Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии перейдет из тихоокеанских вод Северных Курильских островов в Охотское море, к южной оконечности Камчатки, где расположены нерестилища минтая. Ученые проведут расчеты выметанной за нерестовый сезон икры, что позволит оценить численность и биомассу производителей. Работы планируется выполнять как в исключительной экономзоне РФ, так и в 12-мильной прибрежной зоне, поскольку основные нерестилища расположены и в терводах и за их пределами. Северные границы съемок будут определяться ледовой кромкой.

Собранная учеными информация будет использоваться для подготовки прогноза общедопустимого улова минтая и донных рыб и головоногих моллюсков на Дальневосточном бассейне в последующие годы и рекомендаций к управлению промыслом.