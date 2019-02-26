Правительственную яхту "Виктория" выставили на продажу в Хабаровском крае за 60 млн руб

26.02.19 06:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Хабаровского края объявило о продаже судна "Виктория", которое находится в краевой собственности, торги пройдут в форме открытого аукциона 26 марта.

"Торги пройдут на электронной площадке www.roseltorg.ru. Начальная цена реализации составляет более 60,4 млн руб.", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 18:00 местного времени (11:00 мск) 20 марта 2019 года. Подробная информация опубликована на официальных сайтах: Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, правительства Хабаровского края, а также КГКУ "Фонд имущества Хабаровского края".

Как сообщалось ранее, задачу продать неэффективное имущество губернатор региона Сергей Фургал поставил в октябре 2018 года, сразу после своего избрания. Содержание яхты обходится региональному бюджету в 600 тыс. в год. Глава региона оценил эти расходы как неэффективное использование бюджетных средств.