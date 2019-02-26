Мэр Улан-Удэ подал в отставку

26.02.19 06:37

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в аппарат улан-удэнского городского совета депутатов заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник.

"Согласно уставу города Улан-Удэ и на основании поступившего заявления, решение об отставке мэра должен принять улан-удэнский городской совет депутатов на сессии, которая состоится 28 февраля", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что после принятия решения об отставке А.Голкова до выборов, которые состоятся в сентябре 2019 года, полномочия мэра города будет исполнять его первый заместитель Александр Иринчеев.