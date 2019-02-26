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26.02.19 06:44

Власти Якутии направят более 300 млн руб. на исследование экологии районов, пострадавших от загрязнения рек

© РИА Новости. Михаил Мордасов
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии разрабатывают проект с финансированием более 300 млн руб. для исследования экологического состояния Вилюйской группы районов, где из-за прорыва дамб "АЛРОСА" загрязнились реки, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"Программа будет направлена на разработку научно обоснованных прогнозов и рекомендаций, медицинского обследования населения, а также комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности в зоне алмазодобывающей промышленности. Предварительно объем финансирования составит более 300 млн руб.", - говорится в сообщении.

Программа исследований позволит обеспечить население чистой питьевой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия.

Отмечено, что также разработана программа водоснабжения, которая предполагает до 2024 года решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населенных пунктов Вилюйской группы районов. Основным источником финансирования выступят целевые средства компании "АЛРОСА".

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