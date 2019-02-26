|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.02.19 06:44
Власти Якутии направят более 300 млн руб. на исследование экологии районов, пострадавших от загрязнения рек
"Программа будет направлена на разработку научно обоснованных прогнозов и рекомендаций, медицинского обследования населения, а также комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности в зоне алмазодобывающей промышленности. Предварительно объем финансирования составит более 300 млн руб.", - говорится в сообщении.
Программа исследований позволит обеспечить население чистой питьевой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия.
Отмечено, что также разработана программа водоснабжения, которая предполагает до 2024 года решить проблему обеспечения питьевой водой 29 населенных пунктов Вилюйской группы районов. Основным источником финансирования выступят целевые средства компании "АЛРОСА".
|
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket