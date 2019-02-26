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26.02.19 06:56
Прилет самолета S7 Airlines из Вьетнама в Новосибирск задерживается на девять часов
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения прав пассажиров", - сказала она.
По ее словам, задержка прибытия самолета из Камрани в Новосибирск связана с поздним прибытием воздушного судна в пункт отправления, при этом накануне пассажиров во Вьетнам также отправили с опозданием в несколько часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, прилет борта авиакомпании S7 Airlines из города Камрань в новосибирский аэропорт Толмачево задержался на 9,5 часов - он должен был приземлиться в 03:15 мск во вторник, ожидаемое время прилета - 12:45 мск.
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