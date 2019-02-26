Прилет самолета S7 Airlines из Вьетнама в Новосибирск задерживается на девять часов

26.02.19 06:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения воздушного законодательства по фактам задержки авиарейса Камрань - Новосибирск, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения прав пассажиров", - сказала она.

По ее словам, задержка прибытия самолета из Камрани в Новосибирск связана с поздним прибытием воздушного судна в пункт отправления, при этом накануне пассажиров во Вьетнам также отправили с опозданием в несколько часов.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, прилет борта авиакомпании S7 Airlines из города Камрань в новосибирский аэропорт Толмачево задержался на 9,5 часов - он должен был приземлиться в 03:15 мск во вторник, ожидаемое время прилета - 12:45 мск.