Грузовая платформа обрушилась на стройке в Новосибирске, погиб рабочий

26.02.19 07:04

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Рабочий погиб в результате несчастного случая в строящемся гостиничном комплексе на улице Победы в Новосибирске вечером в понедельник, сообщает во вторник Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

Сообщение о несчастном случае в Заельцовском районе города поступило на телефон оперативного дежурного в 18:31 мск.

На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. Выяснилось, что в строящемся здании оборвался трос грузовой платформы для перевозки строительных грузов между этажами. В этот момент на платформе находился строитель, мужчина 1986 года рождения.

При падении в шахту вместе с платформой мужчина сильно ударился и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Спасатели вытащили тело погибшего рабочего из шахты и перенесли его на улицу, где передали сотрудникам СК России.