Власти Адыгеи возьмут на контроль подготовку студентов-медиков

26.02.19 10:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи взяли на особый контроль качество аттестации выпускников медицинских учебных заведений региона для повышения уровня подготовки молодых медиков, заявил глава республики Мурат Кумпилов.

"Я в начале года собирал руководителей учреждений здравоохранения республики и образовательных учреждений. Обратил внимание на важность качественной подготовки будущих медицинских работников. Вопрос был и по посещаемости. Мы качество аттестации выпускников, качество работы аттестационного центра по медицине поднимаем на новый уровень, чтобы также контролировать, как ЕГЭ", - сказал М.Кумпилов журналистам.

Глава Адыгеи намерен привлечь к работе и правоохранительные структуры. По его мнению, качество подготовки выпускников-медиков необходимо отслеживать и в медицинском колледже республики, и непосредственно в вузах.

М.Кумпилов поставил цель увеличить за шесть лет число врачей на 23% по сравнению с 2017 годом, а средних медицинских работников - на 7,8%.

Сегодня дефицит врачей в регионе составляет 338 человек. При этом благодаря федеральной программе "Земский доктор" снижен кадровый дефицит врачей-специалистов на селе. В 2018 году в сельскую местность трудоустроен 31 врач и девять фельдшеров.