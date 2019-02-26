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26.02.19 10:42
Власти Адыгеи возьмут на контроль подготовку студентов-медиков
"Я в начале года собирал руководителей учреждений здравоохранения республики и образовательных учреждений. Обратил внимание на важность качественной подготовки будущих медицинских работников. Вопрос был и по посещаемости. Мы качество аттестации выпускников, качество работы аттестационного центра по медицине поднимаем на новый уровень, чтобы также контролировать, как ЕГЭ", - сказал М.Кумпилов журналистам.
Глава Адыгеи намерен привлечь к работе и правоохранительные структуры. По его мнению, качество подготовки выпускников-медиков необходимо отслеживать и в медицинском колледже республики, и непосредственно в вузах.
М.Кумпилов поставил цель увеличить за шесть лет число врачей на 23% по сравнению с 2017 годом, а средних медицинских работников - на 7,8%.
Сегодня дефицит врачей в регионе составляет 338 человек. При этом благодаря федеральной программе "Земский доктор" снижен кадровый дефицит врачей-специалистов на селе. В 2018 году в сельскую местность трудоустроен 31 врач и девять фельдшеров.
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