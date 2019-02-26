Власти Тюмени обещают решить проблему нехватки мест в детсадах к 2021 году

26.02.19 10:49

© РИА Новости. Николай Хижняк

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области к 2021 году планируют дополнительно создать более 3 тыс. мест в детских садах, сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в соцсети.

"К 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования", - написал А.Моор.

В свою очередь пресс-служба областного департамента образования и науки сообщает во вторник, что в 2018 году в области было введено дополнительно 2,2 тыс. мест, из них почти половина - для детей ясельного возраста.

В пресс-релизе подчеркивается, что для записи ребенка в дошкольное учреждение родители могут воспользоваться системой "Электронный детский сад".

"Система учитывает возраст ребенка, наличие льготного права на зачисление, дату заявления и регистрацию по месту жительства", - отмечается в сообщении.