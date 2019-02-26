В Удмуртии несовершеннолетним запретили посещать кальянные

26.02.19 10:53

© РИА Новости. Михаил Фомичев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник приняли изменения в региональное законодательство, установив запрет для несовершеннолетних посещать кальянные, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Как сообщила заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, законопроект разработан по инициативе уполномоченного при главе республике по правам ребенка и по обращениям родителей ограничить курение кальяна среди несовершеннолетних.

"Предлагается дополнить этот перечень (мест, в которые нельзя пускать детей - ИФ), установив запрет на нахождение детей в кальянных, в местах, где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов с их последующим использованием, в местах, в которых допускается использование электронных систем доставки никотина", - сказала Н.Михайлова.

Она отметила, что популярность кальянов среди несовершеннолетних растет. "Вплоть до того, что уже целыми классами могут быть такие организованы посещения", - добавила зампред Госсовета Удмуртии.

Она подчеркнула, что курение кальянов несет риск возникновения заболеваний: "Несмотря на одноразовые нагубники, тем не менее я очень сомневаюсь, что кальянные трубки подвергаются какой-то дезинфекции, а следовательно, это риск возникновения начиная от банальной бактериальной инфекции и кончая гепатитом", - сказала Н.Михайлова.