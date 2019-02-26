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26.02.19 10:57
Крым готовит отправку в Сирию первой партии товаров местных предприятий
"В ближайшие дни в Сирийскую Арабскую Республику отправится сборный груз крымских предприятий. Список товаров - достаточно внушительный: сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения", - сказал С.Аксенов в ходе отчета о результатах деятельности правительства за 2018 год.
Ранее Крым начал поставлять в Сирию пшеницу и муку. По словам С.Аксенова, поставки этих товаров продолжатся.
Глава Крыма уточнил, что на сегодняшний день регион больше экспортирует в Сирию, чем импортирует. Договоренности об экономическом сотрудничестве были достигнуты в ходе визита крымской делегации в Сирию в середине октября 2018 года. В конце прошлого года был зарегистрирован Крымско-сирийский торговый дом, валютой расчета стал рубль.
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