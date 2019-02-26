Крым готовит отправку в Сирию первой партии товаров местных предприятий

26.02.19 10:57

© РИА Новости. Владимир Макаров

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Сборный груз продукции крымских предприятий будет отправлен в Сирию в ближайшие дни, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании местного парламента во вторник.

"В ближайшие дни в Сирийскую Арабскую Республику отправится сборный груз крымских предприятий. Список товаров - достаточно внушительный: сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения", - сказал С.Аксенов в ходе отчета о результатах деятельности правительства за 2018 год.

Ранее Крым начал поставлять в Сирию пшеницу и муку. По словам С.Аксенова, поставки этих товаров продолжатся.

Глава Крыма уточнил, что на сегодняшний день регион больше экспортирует в Сирию, чем импортирует. Договоренности об экономическом сотрудничестве были достигнуты в ходе визита крымской делегации в Сирию в середине октября 2018 года. В конце прошлого года был зарегистрирован Крымско-сирийский торговый дом, валютой расчета стал рубль.